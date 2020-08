Na sequência de vários incidentes dentro e fora de pista durante os dois últimos Grandes Prémios na República Checa e na Áustria, o Colégio de Comissários da FIM resolveu convocar os pilotos envolvidos para compreender melhor as circunstâncias de cada situação, além de analisar as imagens de vídeo dos incidentes em questão.

Uma vez que não foi possível organizar todas as audições no final da corrida de MotoGP do GP da Áustria, no Domingo, dia 16 de Agosto, os membros do painel da FIM de MotoGP, presidido pelo três-vezes campeão Mundial Freddie Spencer, continuarão a convocar os pilotos em causa o mais rapidamente possível antes do Grande Prémio da Estíria este fim-de-semana.

Freddie Spencer preside ao painel da FIM

Pilotos como Danilo Petrucci (Ducati Team) e Aleix Espargaró (Aprilia Racing) já marcaram presença, no sábado, no GP da Áustria.

Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory Racing), Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech 3), Johann Zarco (Ducati Esponsorama) e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT), irão agora reunir com os Administradores da MotoGP na quinta-feira, dia 20 de Agosto, no Red Bull Ring.

O objetivo, que a FIM tem como uma das suas missões principais, é apoiar os pilotos e contribuir para a sua segurança e educação, bem como aplicar eventuais sanções exigidas pelo regulamento. Um comunicado de imprensa será emitido após as audiências.