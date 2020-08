Miguel Oliveira estava naturalmente satisfeitíssimo com a sua prestação nos treinos livres, tendo acabado uma sessão iem 3º e a outra em 6º, como ele explicou, com pneus usados à procura de uma melhor afinação da sua KTM-RC 16. Sendo assim, o português já nem põe em dúvida a qualificação automática amanhã e está à espera ansiosamente do Treino Livre 3 da manhã de sábado.

Miguel teve isto a dizer:

“Sim, foi um dia positivo, durante a manhã fizemos um grande tempo… Fizemos uma volta mais rápida que a qualificação, o que é sempre positivo, depois durante a tarde experimentámos um setting ligeiramente diferente com outro pneu que infelizmente não resultou.”

“Ainda assim, estou muito contente com o meu ritmo e as voltas que fiz com pneus mesmo muito usados…”

“Isso deixa-nos muito contentes e com boas indicações para amanhã…”

“Amanhã no TL3 de manhã esperamos obviamente melhorar algumas décimas, julgo que no terceiro setor é onde posso tentar melhorar mais portanto, confiante e preparado para amanhã…