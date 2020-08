Oliveira esteve em segundo boa parte da sessão, mas o importante era verificar o ritmo de corrida para amanhã…



A qualificação automática ficara decidida no Treino Livre 3, logo o Treino Livre 4 do fim da manhã é uma oportunidade de verificar as reações da máquina com o depósito cheio, e tudo o resto que ainda possa estar por decidir nos treinos anteriores.

No evento, Aleix Espargaró na Aprilia começou por liderar momentaneamente, só para ser terceiro logo a seguir, passado pelas KTM, Pol Espargaró à frente e Miguel Oliveira, inicialmente em 4º, a subir para segundo.

Rins, Morbidelli, Mir, Viñales e Binder tinham também intermédios rápidos dentro do Top 10, que viriam decerto alterar essas posições a seguir, e de facto foi Rins a saltar para segundo à frente de Oliveira com 17 minutos ainda por decorrer na sessão.

Quando os pilotos começaram a vir para a box para ajustes finais, foi Joan Mir a ir para a frente, mas Espargaró atacava o seu tempo rápido, com Miller a permanecer muito tempo na boxe e a não parecer muito satisfeito com a sua Ducati Pramac…

Oliveira selecionara um pneu dianteiro duro e um intermédio na traseira, privilegiando avaliar o ritmo de corrida sobre a possibilidade de fazer voltas rápidas, mas mesmo com as Suzuki amnbas à sua frente, era ainda 4º a 7 minutos do final, quando Quartararo veio baixá-lo mais um lugar.

Mais atrás, Viñales baixara para 12º e Rossi era apenas 13º, mas Nakagami, com a ausência de Marc a beneficiá-lo pelas atenções extra do pessoal da HRC, carregava e chegava à frente a 2 minutos do final, com Oliveira ainda a tentar melhorar o seu agora 6º lugar sem sucesso e Dovizioso a entrar à justa no Top10

MotoGP, TL4, Top 10

1 30 T. Nakagami 1:24.450 2 36 J. Mir +0.010 3 44 P. Espargaró +0.073 4 42 A. Rins +0.201 5 20 F. Quartararo +0.201 6 88 M. Oliveira +0.249 7 41 A. Espargaró +0.266 8 21 F. Morbidelli +0.362 9 4 A. Dovizioso +0.458 10 51 M. Pirro +0.459