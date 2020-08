A sessão livre três era absolutamente crítica para a qualificação automática e viu um esforço de Joan Mir a colocar-se nos lugares da frente, com Miguel Oliveira inicialmente qualificado em quarto e Espargaró a liderar a tabela.

Primeiro Fábio Quartararo veio para segundo, mas depois, uma volta incrível de Joan Mir em 1:23.456 colocou-o em primeiro com Viñales terceiro e, de repente, Miguel Oliveira estava fora de Top10, com Zarco a fazer o seu primeiro treino livre e a colocar imediatamente nas folhas de tempos uma série de voltas rápidas.

A quatro minutos do final, Miller cai na gravilha Brad Binder é oitavo e, com 1 minuto e meio para o fim da sessão, Miguel Oliveira volta a fazer uma volta canhão para se colocar de novo no top 5.

O último minuto passou com Morbidelli, Dovizioso, Nakagami, Espargaró e Oliveira a lutarem pelos tempos da frente, com o resultado de Nakagami saltar para terceiro. Agora, era Valentino Rossi que aparecia, com a bandeira já ser mostrada, Quartararo já tinha passado a bandeira para segundo e Miguel Oliveira era um dos pilotos num intermédio rápido, colado a Dovizioso.

O português acabaria por confirmar a sua sétima posição, a apenas 0,269 da volta rápida de Mir, qualificando-o automaticamente, ironicamente logo a seguir a Pol Espargaró…

Com Morbidelli 8º, Rins era nono e o tempo de Miller mantinha-o à justa no top 10.