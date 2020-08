Miguel Oliveira também tinha razões para estar contente com a sua qualificação, andando muito tempo no 4º lugar mas acabando por ficar na sétima posição, na terceira fila (já que Zarco vai arrancar de trás) com o seu tempo de 1:23.7979, apenas a 0,217s da pole, e teve isto a dizer:

“Contente com o dia de hoje, o objetivo era ficar na primeira ou na segunda fila mas o primeiro lugar da terceira fila também não é mau…”

“Senti-me bem na moto, durante todos os treinos e este resultado deixa-nos satisfeitos e confiantes, e logicamente isso é bom para a corrida de amanhã.”

A equipa fez um bom trabalho, ficámos muito perto da Pole, apenas a duas décimas portanto, contentes, motivado para amanhã em fazer uma boa corrida e ser competitivo…!