“o único prazo é que ele esteja totalmente recuperado”: Alberto Puig

Marc Márquez da Honda Repsol, oito vezes campeão do mundo, consultou e comparou as opiniões de vários especialistas, juntamente com a HRC, sobre a lesão no úmero do braço direito que sofreu a 19 de Julho no Grande Prémio de Espanha. Como resultado, todas as partes decidiram modificar o processo de recuperação planeado e esperar sem pressas por uma recuperação completa.

O objectivo, tanto de Márquez, como da Honda Repsol, é regressar ao Campeonato do Mundo de MotoGP quando o braço de Marc recuperar totalmente da grave lesão que ocorreu em Jerez.

Estima-se que isso levará entre dois a três meses, até que o espanhol possa voltar ao selim da sua RC213V. A HRC ainda não marcou um Grande Prémio para o regresso do atual campeão do mundo e continuará a reportar a evolução da sua recuperação.

Alberto Puig, Honda Repsol Team Manager, adiantou:

“Tem-se falado muito sobre a recuperação de Marc e os prazos, mas desde o primeiro momento, após a segunda operação, dissemos que o único prazo que existe é que ele esteja totalmente recuperado da sua lesão. Não queremos apressar. Quando o Marc estiver em posição de voltar e competir como sabe que pode, então vamos pensar no próximo objetivo.”