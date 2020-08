Mir foi o mais consistente líder da sessão, mas Dovizioso voltou a ascender no final…

O Warm Up das MotoGP não começou assim tão bem, pelo menos para as Yamaha da Petronas, com primeiro Morbidelli e logo a seguir Quartararo a saírem de pista na Curva 4 e a darem passeios na gravilha..

Na fase inicial, foi Joan Miller a liderar na Suzuki, seguido de Dovizioso, Viñales, Miller Nakagami e Quartararo.

Mir estava a mostrar-se muito forte até que a sete minutos do fim Dovizioso foi para a frente, mas um minuto depois Mir, insiste com outra volta rápida, com Quartararo a acusar problemas de travagem e a sair largo outra vez na Curva 4.

Com a confirmação da continuada ausência de Marc Márquez, Quartararo estará ansioso por não perder a sua liderança de 11 pontos no campeonato sobre Dovizioso e este, claro, por contrariá-la o mais possível, acabando o Warm Up à frente para compensar do seu modesta posição de 8º na grelha ao lado de Miguel Oliveira…que acabou o Warm Up em 18º sem pressões.