Decisão dos Comissários da FIM deixa tudo como está na colisão das KTM, Petrucci leva um aviso, caso Zarco-Morbidelli terá decisão ainda hoje

Após as audições correspondentes realizadas hoje no Red Bull Ring, foram tomadas as seguintes decisões:

Incidente entre os pilotos Aleix Espargaró e Danilo Petrucci durante a Qualificação 1 no sábado, 15 de Agosto: Danilo Petrucci foi servido com um aviso oficial por escrito pelos seus gestos de raiva em pista ao outro piloto.

Incidente entre os pilotos Miguel Oliveira e Pol Espargaró durante a corrida de domingo, dia 16: A dupla deu a sua versão dos acontecimentos depois de colidirem e ambos ficarem fora da disputa do pódio no Red Bull Ring e os Comissários decidiram não tomar nenhuma ação pelo que o incidente acaba aqui.

“Falámos sobre o que aconteceu, e eles disseram-nos que temos de respeitar as distâncias e as trajetórias”, disse Miguel Oliveira depois da reunião de quinta-feira.

“Falei com o Pol logo no Domingo, ainda antes de comentar o sucedido na televisão e está tudo esclarecido entre nós”, disse o português a instância do Painel da FIM:

“O Pol afirmou que na posição em que estava era impossível ver-me. Não posso contrapor isso… Mas a telemetria mostra que eu caí na sequência desse contacto e não antes, como fora sugerido. Seja como for, somos companheiros de marca, foi um daqueles azares.”

Miguel Oliveira explicou ainda: “Aquela não era a trajetória normal do Pol. Já na primeira volta, na curva 4, ele tinha-se desviado e foi ultrapassado pelo Mir. Se um piloto comete um erro, é natural que alguém se aproveite disso. Do meu ponto de vista, um piloto não deve ter cuidados redobrados ao ultrapassar por dentro outro que cometeu um erro. Ele é que deve entender que pode ser ultrapassado e por isso tem de ter cuidado.”

Quanto à colisão a quase 300 Km/h entre Franco Morbidelli e Johann Zarco, uma das quedas mais assustadoras da história da classe rainha, o incidente será alvo de uma decisão própria que será divulgada hoje, sexta-feira, 21 de Agosto.