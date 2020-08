Air Fence e rede previnem agora uma repetição do acidente da semana passada

Como já tínhamos noticiado ontem, a Curva 3 de Spielberg foi mesmo modificada para o Grande Prémio deste fim-de-semana, com barreiras de rede instaladas à saída do lado direito com auxílio de uma grua ao longo do dia de ontem.

Como se vê nas fotos estas foram posteriormente protegidas com Air Fence e espera-se agora que isto evitaria o pior na algum acidente semelhante ao que afetou a semana passada Morbidelli e Zarco.

No entanto, observação cuidada permite ver que o situo onde a moto de Morbidelli passou, um pouco mais à esquerda, ainda está desprotegido, pela necessidade de salvaguardar uma distância mínima à pista, e a possibilidade de um piloto errar a trajetória e não ir embater contra uma parede, podendo atravessar a relva e regressar à prova…