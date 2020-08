Esta manhã, o Diretor do GP de Spielberg, o ex-piloto de SBK Andreas Meklau, garantiu aos Meios de Comunicação que a pista foi homologada como segura até 2021. Mas mesmo assim, a Curva 3 está a ser reconstruida a tempo para amanhã!

O início da Curva 3, em Spielberg, onde no domingo, na nona volta da corrida de MotoGP, após a colisão entre Zarco e Morbidelli, as duas motas foram catapultadas na direção de Viñales e Rossi, é a zona crítica, pois, como se viu, é possível que uma moto que caia na travagem para a curva, vá a deslizar até entrar de novo na pista, causando hecatombe…

Agora, q1 dia antes do começo dos treinos livres, uma grua tem estado a posicionar novas barreiras de betão com redes, para o lado direito da saída da curva após o leito de gravilha. Estes blocos de betão, que são utilizados para proteção, são então, naturalmente, protegidos com uma camada insuflável de Air Fence adicional.

Desta forma, o objetivo é evitar que a moto de um ciclista caído volte a voar para a pista este fim de semana no GP da Estíria.

O diretor da corrida, Andreas Meklau, tinha assegurado hoje de manhã que o percurso está correto e que o incidente ameaçador só foi causado por um erro de condução de Johann Zarco, que tinha travado demasiado longe na anterior curva de esquerda onde se atingem os 315 km/h.

Um comentário de Crutchlow era contra a instalação de redes, pois justamente, “se alguém falhar a travagem, têm uma chance de ir em frente e salvar a queda, e assim iriam chocar com as redes!”

Porém, a gerência de Spielberg, a Dorna e o Oficial de Segurança Franco Uncini decidiram dar mais ouvidos ao pedido para maior segurança vindo da maioria dos pilotos e reagiram rapidamente, estando neste momento a tentar minimizar o risco na zona.

A ideia é impedir alguma moto que caia na travagem da Curva 3 de regressar à pista mais adiante e colocar um oponente em perigo. Devido à conversão, a pista estará agora mais segura na saída da Curva 3 contra quedas na zona inferior.