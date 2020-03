MotoGP 2020: Espargaró elogia a Aprilia “A melhor Aprilia de sempre”, diz o Espanhol desporto MotoSport desporto/motogp-2020-espargaro-elogia-a-aprilia_5e74e19823994a197a223395





Depois dos testes pré-época, em que a Aprilia de Aleix Espargaró chegou a liderar períodos das sessões de treinos, o Espanhol elogiou a evolução na moto de Noale:

“Acho que demos um grande passo em frente, eu sinto-me muito bem, senti-me muito bem na moto logo desde o início não só fisicamente, que me sinto, super, super bem, mas também que estou a andar o melhor que já andei na minha carreira…”

“A equipa que me rodeia é muito boa, conheço toda a gente porque vai ser a minha 4ª época na Aprilia e com o meu técnico chefe e todos os mecânicos à minha volta, sinto que somos uma equipa mesmo forte!”

Já no final do ano passado Romano Albesiano tinha anunciado que a nova moto para 2020 seria substancialmente diferente quando anunciou em Brno:

“Estamos a planear algo substancialmente diferente, porque percebemos que com a moto atual, tínhamos chegado ao limite de algumas soluções em muitas áreas e se impunha uma aproximação nova, pelo que decidimos agora fazer um passo bastante grande em frente para a próxima época…”

Aleix de novo: “Já na Malásia e depois no Qatar, pudemos ver a nova moto a funcionar muito melhor, embora ainda com uns pequenos problemas, mas no geral, ao todo, dava para ver que a competitividade da moto estava muito melhor do que na época passada…”

“É sem dúvida a melhor Aprilia que já experimentei na minha carreira…”

O motor é mais reativo, a resposta do motor torna mais fácil ao piloto explorar a curva de aceleração…”

“A potência ainda não basta, estamos à procura de ainda mais, mas é definitivamente mais fácil para o piloto… Depois, a nível da ciclística, é muito mais fácil de conduzir, a moto vira mais e porta-se melhor na segunda fase da curva e ao todo dá para sentir que podemos ter mais confiança, pilotar mais descontraído, por isso nas simulações de corrida, quer na Malásia, quer no Qatar, foi muito mais fácil de pilotar, não só numa volta pontual mas ao longo de uma distância de corrida…”

“Acho que vai ser uma época divertida, mas sinto que estou pronto a lutar pelos lugares do pódio, não vai ser fácil porque o nível na classe de MotoGP está incrivelmente alto, as motos são muito fortes, mas também o nível dos pilotos é muito alto, vai ser difícil mas somos uma grande marca e sinto que estamos a fazer um grande esforço e que estou a andar super bem, por isso se não acabar pelo menos um par de corridas no pódio, não ficarei contente, é uma pressão que coloco a mim próprio…”

“Estou ansioso por fazer uma corrida porque até aí não podemos comparar a moto com as outras e saber até que ponto é boa…”