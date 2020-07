O Mundial de MotoGP foi, este ano, reduzido a 15 corridas devido à pandemia de Covid-19, e hoje correu uma notícia que já havia um Grande Prémio marcado para fechar a época a 22 de Novembro.

Na verdade, o que se sabe oficialmente é que a Dorna anunciou esta sexta-feira a entrada de uma nova corrida na Europa, devido ao cancelamento das provas na Argentina, Tailândia e Malásia.

Em declarações à Agência Lusa, o presidente da Federação Internacional de Motociclismo Jorge Viegas, confirmou que “Portimão é uma hipótese” para acolher esta 15ª prova.

“O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) é circuito de reserva do Mundial de MotoGP nos anos de 2020 e 2021 e tem um pré-acordo para entrar no calendário em 2022”, recordou o primeiro português presidente da FIM.

Por outro lado, a vinda do Mundial de Fórmula 1, a 25 de Outubro, para a qual o circuito Algarvio ainda receberá algumas obras de melhoramento, nomeadamente o reasfaltamento da pista, resolve uma das exigências da Dorna para a marcação de um a prova em Portugal.

No entanto, instado a confirmar a entrada do AIA já no calendário de 2020, Jorge Viegas escusou-se a “fazer comentários” e qualquer anúncio não será feito publicamente até dia 10 de Agosto.

O Mundial de MotoGP tinha início previsto no dia 8 de Março no Qatar, mas a prova foi cancelada devido à pandemia de Covid-19, tendo sido as primeiras provas no circuito espanhol de Jerez de la Frontera nos últimos 2 fins-de-semana.