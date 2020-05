A Ducati fornece uma atualização sobre a sua posição com os seus pilotos para a temporada de 2021 do Mundial de MotoGP, e um dos temas quentes é a renovação de Andrea Dovizioso e por quanto.

O diretor desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, diz que a equipa está agora a considerar manter a sua formação atual, depois de ter falhado na assinatura de vários pilotos de topo visados durante o inverno, como Márquez e Viñales.

No entanto, diz-se que muito depende da marca chegar a um acordo financeiro com Andrea Dovizioso, que se pensa pretender obter um salário mais substancial do que os reputados 6 milhões atuais, com base no seu sucesso nas últimas temporadas.

Ciabatti, depois de há só um par de dias ter falado de nomes como Bastianini, Baldassarri, ou Martin, diz agora que “o objetivo é negociar com os pilotos atuais, mas em números diferentes. Depois de oito anos juntos, seria bom poder continuar com Andrea, mas é claro que a parte financeira pode ser um obstáculo.”

No entanto, se a Ducati mantiver os seus pilotos, podem não se encontrar todos no mesmo local para 2021, com crescentes rumores de que Jack Miller se juntará a Dovizioso na equipa de fábrica, com Danilo Petrucci a ser transferido para a equipa de SBK, que o próprio já reconheceu ser uma possibilidade.

Entratanto, o piloto de testes da Ducati Michele Pirro já rodou no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli quando o recinto acolheu sessões privadas de testes para os pilotos localizados na região de Emilia-Romagna. Um total de 13 pilotos conseguiram entrar na pista para treinar e experimentar o novo asfalto, incluindo Pirro e Lorenzo Savadori, da Aprilia.