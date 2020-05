Os homens da Ducati, a começar pelos pilotos de MotoGP Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, apelaram em comunicado no Facebook da Ducati aos “Ducatisti” para participar numa campanha de angariação de fundos para 19 pacientes da Covid. O conselho de administração da empresa deu a partida à campanha com um total de 100.000 euros.

A Ducati Motor Holding está sediada na Emilia-Romagna, uma região particularmente atingida pela pandemia do Coronavírus, que já fez 3.705 mortos na região. Em toda a Itália, 29.315 pessoas morreram em ligação com a Covid-19, com mais de 213.000 casos de coronavírus registados desde o início da pandemia a 20 de Fevereiro.

A Ducati tem aumentado a produção em Borgo Panigale, que regressou ao normal desde 27 de Abril, em conformidade com rígidas normas de segurança, mas para lá disso a tradicional marca italiana convida todos os colaboradores, filiais, parceiros e fãs de todo o mundo a participarem numa campanha para o “Policlinico di Sant’Orsola” em Bolonha.

Sob o lema #raceagainstCOVID, serão publicadas imagens e recolhidas doações para apoiar especificamente aqueles que seguem os pacientes de Covid-19 que precisam de ser tratados na reabilitação.

“Mesmo aqueles que são curados muitas vezes ficam com repercussões significativas nos órgãos e sistemas que foram atacados. Os pulmões, coração, sistema cardiovascular, rins e cérebro são os alvos preferidos do vírus”, diz Chiara Gibertoni, diretora-geral da Policlínica de Bolonha.

O Centro Policlinico Sant’Orsola-Malpighi é a maior empresa de saúde pública em Itália em número de camas e é também a sede da Faculdade de Medicina e Cirurgia da prestigiada Universidade de Bolonha.

O objetivo declarado da campanha da Ducati é angariar fundos até Junho de 2020 para financiar o equipamento, a investigação e o pessoal necessários para o acompanhamento. Os administradores e muitos outros colaboradores iniciaram o arranque, e o valor resultante foi duplicado pela empresa para atingir um total inicial de 100 mil euros.

Já agora, o IBAN é: