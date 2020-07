A primeira corrida de MotoGP em Jerez está marcada para daqui a 18 dias e Andrea Dovizioso não perdeu tempo depois da cirurgia à clavícula no domingo à noite: Na terça-feira, a estrela da Ducati já voltou a treinar.

“Estou convencido de que posso recuperar nestas semanas e estar em grande forma para o primeiro Grande Prémio em Jerez”, declarou Andrea Dovizioso após a sua azarada aparição como convidado numa corrida de motocross.

Para lembrar, no Domingo o piloto de Forli caiu na antiga pista do Campeonato do Mundo “Monte Coralli” de Faenza, na primeira manga de um campeonato regional de motocross.

Na noite de Domingo, em Modena, seguiu-se a operação à clavícula esquerda partida, que foi fixada com uma placa e seis parafusos.

O piloto de fábrica da Ducati, de 34 anos, está de volta a casa desde a manhã de segunda-feira, e iniciou de imediato a reabilitação.

Depois de um check-up com o médico que o tratava, o Dr. Giuseppe Porcellini, “Dovi” já estava a trabalhar na sua condição física na terça-feira no “Centro de Fisiologia” de Forli – menos de 48 horas após o procedimento cirúrgico.

O vice-campeão de MotoGP não só fez exercícios de pedalar como também mexeu novamente o braço esquerdo, prudentemente.

“Estou de imediato de volta ao ginásio para estar pronto para Jerez”, foi a mensagem aos seus fãs nas redes sociais.