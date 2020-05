O chefe da Repsol Honda, Alberto Puig, revelou que chegou a receber um contacto de Andrea Dovizioso, da Ducati, sobre um possível regresso à equipa. Respondendo à “surpresa” de Dovizioso pelo acordo de quatro anos de Márquez para o manter na equipa até 2024, Puig diz que o italiano “ainda há pouco, não há muito tempo, ele [Andrea] veio falar connosco e perguntou-nos se podia voltar a pilotar pela Honda…”

Recordar que Dovizioso se estreou no MotoGP em 2008 na Honda e competiu com a equipa de fábrica em 2009, 2010 e 2011.

Brno e o Red Bull Ring em Agosto podem ter sido identificados como os circuitos provisórios de arranque para o muito adiado Campeonato do Mundo de MotoGP de 2020, mas diz-se que uma reorganização da corrida marcada para 19 de Julho em Jerez também pode estar nas cartas.

Com a data original para o MotoGP espanhol de Maio, que teria sido o passado fim-de-semana, adiada, uma grande melhoria na situação do coronavírus no país poderia permitir que a temporada começasse mais cedo do que o esperado, o que seria uma boa notícia.