MotoGP 2020:Desporto junta-se ao movimento “Fico em casa” A mensagem global é "Fico em casa"! desporto MotoSport desporto/motogp-2020-desporto-junta-se-ao-movimento_5e737b3d95e8c8194514fca2





A Dorna, organizador tanto do MotoGP como das SBK e ainda de uma série de copas de talento que visam alimentar estes 2 Campeonatos Mundiais com talento fresco, tem vindo a acatar todas as recomendações de segurança, cancelando ou adiando provas que promoveriam circulação desnecessária de pessoas e juntariam multidões, contra a recomendação geral, juntou-se agora ao movimento “#Fico em casa”.

A mensagem do organizador, que segundo o seu CEO Carmelo Ezpeleta tem acompanhado a situação minuto a minuto e procurado as melhores soluções para cada prova e destino, é que “ultrapassaremos e voltaremos mais fortes”!

Aqui fica!