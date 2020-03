MotoGP 2020: Desenvolvimento pára agora As equipas terão de decidir o formato para 2020 até Quarta-Feira desporto MotoSport desporto/motogp-2020-desenvolvimento-para-agora_5e761e7499a1bc19800749cb





O Diretor de Corridas do Mundial, Mike Webb, informou as equipas que, com efeito na Quarta-Feira que vem, terão de parar desenvolvimento nas áreas dos motores e da aerodinâmica, que fica congelado a partir daí.

Carmelo Ezpeleta da Dorna tem, aparentemente, estado em contato com os fabricantes para chegar a acordo sobre um ponto final no desenvolvimento, e um consenso foi agora atingido entre as partes.

Isto evita que equipas com maiores recursos e financiamento possam continuar a desenvolver-se mais neste período, e ficar em vantagem em relação às mais limitadas em orçamento ou recursos.

A segunda vantagem é uma de equiparar os fabricantes Europeus, que têm a maioria das fábricas fechadas e o pessoal em casa, aos restantes, em países onde tais medidas ainda não estão em vigor.

Para assegurar a paragem, motores e aerodinâmica ficarão “selados” de forma virtual e modificações posteriores não serão admitidas. Isto provavelmente vai implicar a submissão à distância de desenhos e/ou fotos à Direção Técnica da MotoGP, e a partir daí, nada poderá variar dos planos submetidos.

Na verdade, a selagem dos motores já deveria ter tido lugar no Qatar, mas com muitas equipas ainda ausentes, a organização optou por não o fazer nessa altura, remediando agora a situação.