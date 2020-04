MotoGP 2020: Desafio eSport começou Concorrentes de todo o mundo podem participar desporto MotoSport desporto/motogp-2020-desafio-esport-comecou_5e85ab5b9d64b9194adb86a0





À falta de corridas “reais”, a Dorna continua o seu programa de corridas virtuais, ou desafio eSport online, que desta vem do Circuito de Austin no Texas.

Os concorrentes vão usar a Honda Repsol #93 de Marc Márquez para um “time attack”, numa série de desafios até dia 5 de Abril, num formato de “Europa” contra “O resto do Mundo”.

Com todas as opções pré-determinadas para o desafio ser igual para todos, só a volta mais rápida contará, pelo que não é exatamente uma corrida, mas sim na verdade um treino de qualificação.

Os melhores 16 da Europa e 6 do resto do Mundo serão os 22 selecionados para um sorteio, que verá apenas metade deles, ou seja, 11 no total, ter um lugar garantido para participar no resto do desafio eSport ao longo do ano.

Ah, é necessário fazer o registo em https://esport.motogp.com/register