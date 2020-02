MotoGP 2020: Decoração de treino da Aprilia afinal são nomes A RS GP, ainda por decorar, já exibe diferenças notáveis da de 2019 desporto MotoSport desporto/motogp-2020-decoracao-de-treino-da-aprilia_5e383ce9ec64cc12b387390a





As imagens que nos chegaram do teste de MotoGP em Sepang da nova Aprilia mostram uma moto ainda por decorar, embora já com claras diferenças visíveis do modelo de 2019.

Para começar, o modelo exibe uma panela de escape elevada a sair pelo lado direito da cauda (quando antes era central), que ainda não parece bem uma solução final e aerodinâmica que parece ser mais esguia e agressiva, especialmente na dianteira.

De 2019, fica a retenção das grandes coberturas dos discos na zona inferior da roda, solução de ajuda à refrigeração dos discos de travão também usada na Ducati e as aletas dianteiras muito proeminentes.

Do lado dos gráficos, porém, a Aprilia acaba de revelar nas redes sociais que uma quantidade de letragem pequena demais para ler a olho nu são, de facto, os nomes de toda a equipa que trabalha no projeto na fábrica de Noale, homens e mulheres! Os nomes cobrem as laterais do depósito, a cauda e partes da carenagem e quebram a monotonia do carbono liso e baço ainda por decorar, decerto na habitual combinação tricolor da marca do Grupo Piaggio.

Perante a continuada ausência de Iannone, a moto foi pilotada nos testes por Bradley Smith e Lorenzo Savadori.