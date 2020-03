MotoGP, 2020: Davide Brivio fala da paragem Brivio ecoa a opinião da comunidadee da MotoGP desporto MotoSport desporto/motogp-2020-davide-brivio-fala-da-paragem_5e73826195e8c81945150087





No seu último Blog, Davide Brivio, gestor da equipa de MotoGP Suzuki Ecstar, diz que “a saúde deve ser a principal prioridade de todos agora” na sequência do surto da pandemia coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde.

É uma situação estranha a acontecer em todo o mundo devido ao Coronavírus Covid-19. Não é muito incomum experimentar algo que tem um impacto tão grande no desporto e se tornou uma crise global?

“Claro que esta é uma situação muito difícil, mas todos sabemos que a saúde pública e a segurança das pessoas são a prioridade agora mais do que nunca, pelo que as estratégias e as medidas necessárias para conter o vírus são cruciais. O mundo desportivo moderno nunca sofreu nada como isto. De certa forma, quase me faz pensar em algo como uma situação de Guerra Mundial, que faz com que tudo pare.

Já viveu algo semelhante durante a sua carreira?

“Definitivamente não. Nunca houve uma situação de emergência que resultasse no cancelamento ou adiamento das corridas. Tivemos uma crise económica em 2008 e tentámos reduzir custos, e em 2018 cancelámos uma corrida em Silverstone devido às condições climáticas extremas. Mas não me lembro de nenhuma situação que, por razões políticas ou de saúde, significasse uma paragem tão longa. Nunca ninguém experimentou isto no desporto mundial. Esta é uma situação global.”

A que ponto é difícil lidar com este tipo de pandemia do ponto de vista de um Team Manager?

“Honestamente falando, nos primeiros dias foi difícil porque isto é algo com que nunca lidamos antes. Muitas das nossas vidas giram em torno do planeamento e preparação a longo prazo, sempre olhando para a próxima semana, mês ou mesmo ano. Mas agora que a gravidade da situação é clara, temos de perceber que os planos saem pela janela. É impossível fazer planos agora porque muitas coisas podem mudar, e planos que mudam ao último minuto quase se tornaram a norma. Por isso, tentamos fazer o melhor que podemos, esperamos, e damos prioridade à saúde e cuidamos das nossas famílias.”

Apesar de se ser uma emergência médica, está também a ter um enorme impacto do ponto de vista económico. Como é que isso afeta o MotoGP?

“Toda a economia está afetada, e acredito que a nossa empresa não é diferente. Todos os negócios estão a funcionar de forma diferente neste momento e, claro, também afeta a série da MotoGP. O impacto não será tão grande se conseguirmos continuar a temporada sem mais cancelamentos – quando cancelamos, os organizadores e os promotores perdem. Também afeta as equipas que têm muitos patrocínios. Mas para ser honesto, ninguém está a pensar em coisas financeiras neste momento, porque os negócios e a economia são a prioridade secundária. O foco para todos é muito mais na saúde e na forma de encontrar uma maneira de resolver as coisas. Mais tarde, quando a emergência acabar, pensaremos nestas questões.”

E a vida longe da pista de corrida?

“É diferente, estamos habituados a ter um plano e saber onde estaremos amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Agora estamos a trabalhar a partir de casa por um longo período de tempo e temos de aprender a lidar com isso e como tirar o máximo de si. Tendo uma organização com pessoal em todo o mundo, estamos bastante habituados a trabalhar por e-mail e telefone, mas normalmente isto é apenas entre corridas. De momento não pode haver reuniões ou discussões presenciais e pode demorar muito até vermos a nossa equipa e os nossos colegas de equipa. É claro que estamos a seguir as orientações dos governos e das autoridades, que é ficar em casa e tentar evitar contactos.”

“Infelizmente, em Itália, a situação é muito grave, espero que todos os outros países em todo o mundo sigam o que a Itália está a fazer e o que a China fez, que parece ser eficaz, antes que seja demasiado tarde. Seria muito melhor copiar o que foi feito para evitar a propagação em vez de esperar até que se torne muito grave. Fomos forçados a abrandar as nossas atividades diárias e vamos aproveitar este tempo extra para desfrutar das nossas famílias, estudar ou encontrar novos interesses para nos manter ocupados.”

Como é que todas as fábricas e equipas estão a coordenar-se com outras instituições como a Dorna, a FIM e a IRTA?

“Devo dizer que estamos em contacto frequente com a Dorna, estamos a consultar-nos uns aos outros e a sugerir opções ou soluções. A Dorna e a IRTA mantiveram todas as equipas informadas durante os cancelamentos e adiamentos. Temos uma relação muito boa. Todos têm estado muito disponíveis e abertos a tentar resolver os problemas para todos. É um momento muito difícil e entendemos as dificuldades para a Dorna, por isso, como equipa, estamos a tentar dar o máximo apoio e solidariedade. Estamos todos a trabalhar em conjunto para descobrir como lidar com esta situação.”

A corrida no Qatar foi cancelada para a classe de MotoGP e depois a Tailândia, EUA e Argentina foram adiadas e a situação não parece boa para o calendário neste momento. Há alguma atualização sobre isto?

“Ainda não. Estamos a acompanhar a situação dia após dia, como toda a gente, para verificar como se está a desenvolver. Temos de tentar fazer planos e depois esperar para ver se podem ser levados a cabo, se o plano não pode acontecer, fazemos um novo. Como disse, estamos a manter contacto com a Dorna e a IRTA para modificar as coisas em conformidade, dependendo das notícias. Claro que esperamos voltar ao caminho mais rápido possível, mas primeiro temos de sair desta emergência.”

Existe algum tipo de Comité de Crise para reorganizar o Campeonato?

“Na verdade, não. A Dorna está muito ocupada a falar com todos os circuitos e organizadores para encontrar a melhor solução. Como equipa, consultamo-los e discutimos tudo com rigor.”

Também está a conversar frequentemente com a gente da fábrica para discutir quaisquer mudanças?

“Sim, claro. Falamos todos os dias com os engenheiros no Japão para ajustar o plano. Na SMC (Suzuki Motor Corporation) estão a tentar trabalhar nos últimos ajustes prontos para iniciar o campeonato. Mas do ponto de vista técnico estávamos muito bem e a moto estava pronta, por isso não há muito que queiramos fazer nesse aspeto.”

Existem protocolos de segurança impostos pela Suzuki em termos de atividades como viagens, etc?

“Basicamente dentro da empresa qualquer viagem é muito limitada. Como equipa ninguém viaja agora. Também decidimos cancelar o teste que estava marcado para 18 a 20 de Março em Jerez, apenas para manter todos seguros.”

E como está a ligação com os membros da equipa? Como estão depois de um longo período sem corridas?

“Estamos em contacto, mantendo todos atualizados com todas as novidades, estamos todos no mesmo barco. Via telefone, e-mail e WhatsApp é fácil para nós partilhar comentários e notícias, mas é apenas uma questão de esperar e apoiar uns aos outros.”

E os pilotos, comunicam-se com frequência com eles?

“Não estão contentes, porque estavam mesmo prontos para começar a temporada. Mas estão em boa forma e estão a treinar muito e a manterem-se concentrados, tentando manter-se preparados para logo que a primeira corrida acontecer. Todos entendem as prioridades e as precauções de segurança, por isso simplesmente as aceitam, como todos os outros.”

Como é que eles estão a lidar com o confinamento em casa?

“Eles estão bem, vivem em Andorra e estão a organizar o seu treino de diferentes maneiras e a manterem-se ocupados enquanto estão restritos.”

Como é que esta crise afeta a estratégia de trabalho para a temporada, dentro e fora dos circuitos de corridas?

“Neste momento, não está a afetar muito as coisas. Estamos numa situação muito incerta, só à espera por não sabermos quando será a primeira corrida, por isso é difícil fazer uma estratégia. Tudo o que sabemos é que a última parte do Campeonato estará muito ocupada com tantas corridas concentradas entre Setembro e Novembro. Assim que conseguirmos começar a temporada, faremos uma estratégia adequada. Neste momento só podemos fazer alguns ‘trabalhos de casa’ e ficar prontos.”

Tendo em conta o grande desempenho das motos e pilotos Suzuki durante os testes de inverno, é uma grande pena que o Campeonato tenha sido adiado devido ao Covid-19, não é?

“Do ponto de vista puramente desportivo, é uma pena muito grande, e estamos desapontados porque sentimos que tínhamos bom potencial e estávamos muito interessados em ver onde nos levaria; queríamos começar a correr. Mas agora as prioridades são totalmente diferentes, o mundo está em crise e primeiro temos de resolver isto e cuidar de nós mesmos e dos nossos entes queridos.”

O que diria a todos os fãs de desporto e MotoGP em casa à espera de corridas?

“Agora a corrida mais importante é a que temos contra o Covid-19. Vamos vencer isso e depois podemos desfrutar da vida novamente e desfrutar do MotoGP também. Entendemos como se sentem porque também estamos à espera, e talvez ainda mais interessados do que os nossos fãs para voltar às pistas e começar a correr.”

“Será um grande campeonato quando começar! Há muitos pilotos capazes de grandes resultados e haverá muitos a lutar pela vitória. Sei que é difícil esperar, mas neste momento, concentremo-nos nesta emergência. É imperativo que sigamos as instruções e fiquemos em casa, como os italianos estão a fazer. Se fizermos isto em todo o mundo durante algumas semanas, poderemos começar a correr o mais rápido possível.”