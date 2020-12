A estreia de Danilo Petrucci no “Rally Sandalion” foi ofuscada pela trágica morte de Sara Lenzi, mas o piloto de Terni ainda sonha em participar no rali mais difícil do mundo “O Danilo foi muito forte na primeira especial e acho que se podia ver isso.” Jacopo Cerutti

O acidente fatal de Sara Lenzi, de 18 anos, que colidiu com um SUV na secção de ligação entre o primeiro e o segundo sector de domingo, foi um choque para Danilo Petrucci e todos os outros participantes do “Rali de Sandalion” na Sardenha.

Nas redes sociais, o piloto de 30 anos, que tinha vencido a primeira etapa, falou de um dia triste.

Porém, o campeão italiano Jacopo Cerutti ficou impressionado com a atuação de Petrucci, e enfatizou: “Foi um rali difícil, especialmente devido às baixas temperaturas, quase parecia que estávamos na Bolívia, no Dakar, a 4.000 metros acima do nível do mar. O Danilo foi muito forte na primeira especial e acho que se podia ver isso.”

O piloto de 31 anos revelou ainda: “O Danilo disse-me várias vezes que um dia gostaria de participar no Dakar, por isso convenci-o a competir na corrida na Sardenha. Era uma forma de experimentar os desafios que precisam de ser dominados. E mostrou de imediato que se sentia confortável, mesmo que ainda tenha de ganhar experiência.”

Quando questionado sobre em que áreas Petrucci ainda tinha de melhorar, o profissional de todo-terreno explicou:

“Em primeiro lugar, é preciso tempo para se preparar para uma corrida como o Dakar. O Danilo tem de estar na estrada pelo menos algumas semanas para se familiarizar com a navegação e a leitura do roadbook. Ele tem este sonho, e estou convencido de que o cumprirá, porque é um profissional e já provou na Sardenha que tem um potencial promissor.”

Quando “Petrux” poderá alinhar no rali mais difícil do mundo ainda está para se ver, até me vista dos compromissos do piloto.

Cerutti sabe isso e comenta: “Claro que depende inteiramente do calendário, ele precisa de tempo livre suficiente para se preparar para isso. E dado os seus compromissos no MotoGP, é pouco provável que isso aconteça muito em breve. Mas tenho certeza que vai acontecer no futuro!”