MotoGP, 2020: Crutchlow apresentou cores com a BT Sport Crutchlow e BT Sport revelaram a decoração da LCR para 2020 desporto MotoSport desporto/motogp-2020-crutchlow-apresentou-cores-com-a-_5e52a3133555ec127149f770





A estrela britânica juntou-se à equipa de comentadores da BT Sport nos seus estúdios londrinos para uma conversa antes do Teste do Qatar e aproveitou para apresentar a nova decoração da sua RC213V.

Antes de partir para Doha para o Teste Oficial de MotoGP que está a decorrer no Qatar, Cal Crutchlow, da Honda LCR Castrol, esteve em Londres com a emissora britânica de MotoGP BT Sport para ter uma conversa com a apresentadora Suzi Perry.

Presentes estavam também Neil Hodgson e Gavin Emmett, comentadores do canal, que trocaram impressões com Crutchlow sobre o seu inverno e de como correu o Teste de Sepang e dos seus planos em geral para a época de 2020 com a LCR.

Depois, Crutchlow tirou as capas à sua RC213V de 2020 com a ajuda da pivot Suzi Perry.