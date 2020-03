MotoGP, 2020: Corrida Virtual amanhã Miguel Oliveira é um dos participantes desporto MotoSport desporto/motogp-2020-corrida-virtual-amanha_5e7f5f8723994a197a2644b0





De repente, só se fala da corrida Virtual de MotoGP que vai ter lugar amanhã, Domingo, entre participantes selecionados de entre os pilotos de MotoGP, dos quais faz parte o nosso Miguel Oliveira.

Decerto tão impaciente como todos nós depois do período de quarentena a que temos estado sujeitos, Oliveira não perdeu a oportunidade de treinar em casa, sabendo que a corrida será realizada no traçado virtual de Mugello, que reproduz fielmente o circuito do GP de Itália.

Viñales é outro dos pilotos convidados

Oliveira é um de 10 pilotos convidados, que num alinhamento um bocado tendencioso para os espanhóis, que perfazem 7 dos 10 convidados (que há de novo?) incluem os irmãos Marc e Alex Márquez, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Alex Rins e Joan Mir, Fabio Quartararo, Iker Lecuona, e Francesco Bagnaia.