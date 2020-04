MotoGP, 2020: Corrida Virtual 2 marcada Os cinco primeiros da Corrida 1 vão juntar-se a Valentino Rossi, Danilo Petrucci e muito mais este Domingo. desporto MotoSport desporto/motogp-2020-corrida-virtual-2-marcada_5e8dd26123994a197a2bc828





Depois do esmagador sucesso da 1ª corrida Virtual de MotoGP, a segunda parte, desde logo prometida, está quase a chegar. Desta, há mais estrelas de classe rainha prontas a dar luta aos melhores classificados da Corrida 1, Alex Márquez (Honda Repsol), Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) e Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy).

Então, quem vai estrear na MotoGP Virtual Race 2? Bem, alinhando ao lado dos cinco primeiros classificados da Corrida 1, que também incluíram Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) e Marc Márquez (Honda Repsol) estará o nove vezes campeão do mundo Valentino Rossi, o que significa que a equipa de MotoGP Yamaha Monster Energy está em força.

Infelizmente, Miguel Oliveira, que depois de um par de “quedas” ficou em 8º, não vai participar desta feita, nem os homens da Suzuki Rins e Mir.

Porém, ainda mais dois italianos se vão juntar à Corrida 2, com Danilo Petrucci e Michele Pirro a prepararem-se para lançar um ataque da Ducati Team, e ainda Tito Rabat, da Reale Avintia Racing, a perfazer quatro Ducati na grelha da Corrida 2.

Takaaki Nakagami (Honda LCR Idemitsu) é o outro estreante da Corrida Virtual, poderá o piloto da Honda, desta em pé de igualdade, desafiar para a vitória no Red Bull Ring?

É mais uma formação repleta de estrelas e poderão assistir a toda a ação da Corrida Virtual MotoGP 2 no Domingo às 14:00 (GMT) com o vencedor da corrida a aparecer em direto no Instagram com o MotoGP para dar o seu relato da corrida às 16:00.