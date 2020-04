MotoGP, 2020: Corrida Virtual 2 Domingo! Preparem-se para mais acção desporto MotoSport desporto/motogp-2020-corrida-virtual-2-domingo_5e9077c5fad628318b02064b





Detalhes completos do segundo evento de eSports, que será transmitido este Domingo.

Após o sucesso esmagador da primeira Corrida Virtual de sempre do MotoGP, foi recentemente anunciado um segundo evento e a data está agora a aproximar-se, com o semáforo a apagar-se às 14:00 TMG de Domingo, dia 12 de Abril.

Outro elenco de estrelas da classe rainha vai alinhar à partida virtualmente, com alguns a regressarem da primeira corrida, como o atual campeão do Mundo de MotoGP Marc Márquez, e algumas caras novas também, incluindo as de Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy) e Danilo Petrucci (Ducati Team). Viñales, Alex Márquez, Quartararo e Bagnaia também regressam, e entram Pirro, Rabat e Nakagami.

Como sempre, os pilotos vão jogar no Vídeo oficial do MotoGP19, um Videogame da produtora de videojogos Milestone, com a versão do MotoGP20 pronta para ser lançada na sexta-feira, dia 23 de Abril logo a seguir.