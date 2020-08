O Grande Prémio da Tailândia de 2020 e o Grande Prémio da Malásia de 2020, ambos eventos cancelados, estavam marcados para acolher uma ronda da Idemitsu Asia Talent Cup, que logicamente foi também cancelada.

A anteriormente adiada ronda da ATC ao lado das SBK Australianas, prevista para se realizar no Bend Motorsport Park, na Austrália, também não poderá ocorrer em 2020, uma vez que as fronteiras australianas deverão permanecer fechadas até ao final do ano.

O anteriormente adiado evento na Malásia ao lado da série Malaia de SBK, que terá lugar no Circuito Internacional de Sepang, seria, portanto, o único evento que restava do calendário original de 2020. No entanto, devido às restrições de viagem para o pessoal e pilotos que viajam de toda a Ásia e Europa para cada evento ATC, esta ronda deve, infelizmente, também ser cancelada.

Assim, o ATC de 2020 seria apenas constituído pela única ronda que já teve lugar no Grande Prémio do Qatar em Março, o que não poderia ser classificado como uma temporada ATC completa.

Consequentemente, a FIM Ásia e a Dorna anunciaram, infelizmente, que a Copa de Talentos Idemitsu Asia 2020 teve de ser cancelada.

No entanto, todos os pilotos que estavam prontos para competir na Taça esta temporada terão automaticamente um lugar disponível na grelha de 2021. Quaisquer lugares restantes na Taça 2021 serão preenchidos por pilotos de campeonatos nacionais ou escolas de corridas em toda a Ásia e Oceânia, com concorrentes escolhidos pelo Comité de Seleção ATC.

Isto deve-se ao facto de o Evento de Seleção de 2021, que se realizaria antes do GP da Malásia, em Outubro, em Sepang, também não poder realizar-se esta temporada.

Um calendário da Idemitsu Asia Talent Cup de 2021 será anunciado após a publicação de datas ou calendários de 2021 para os Campeonatos ao lado dos quais o ATC costuma correr, como MotoGP, MSBK e ASBK.

Em 2020, o foco para os pilotos passará agora de batalhas em pista para workshops virtuais com o objetivo de melhorar algumas habilidades importantes fora da moto. Estes Workshops “Campeões Virtuais” focam-se na comunicação e nas redes sociais, bem como na importância da língua inglesa para aqueles que não são falantes nativos. Os dois primeiros workshops realizaram-se em meados de Julho, e mais serão organizados para as próximas semanas, com a grelha a preparar-se para 2021.

O ATC também continuará a ter uma presença vibrante nas redes sociais, e a página da Copa continuará a publicar atualizações sobre os eventos atuais, bem como mostrar o melhor da ATC e algumas das corridas mais próximas sobre duas rodas.

A organização da Idemitsu Asia Talent Cup agradeceu a todos os parceiros, patrocinadores e pessoas que tornam a ATC possível. Um dos caminhos mais bem-sucedidos para o MotoGP, a Taça já ajudou a fomentar alguns talentos incríveis que agora alinham nos Mundiais de Moto3 e Moto2, com poles, pódios e grandes vitórias em seu nome.

A ATC espera continuar esta jornada quando voltarmos às corridas em 2021.