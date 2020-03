MotoGP 2020: Como é que os pilotos estão a preencher o tempo? O que as estrelas da classe rainha estão a fazer durante as férias de inverno prolongadas desporto MotoSport desporto/motogp-2020-como-e-que-os-pilotos-estao-a_5e6a40d51a16c91991b35cfd





Como resultado do surto de coronavírus, os pilotos de MotoGP têm mais tempo nas mãos do que esperavam antes da ronda inaugural do Campeonato do Mundo de 2020.

A grande maioria da grelha sentou-se em casa no fim-de-semana para ver as Moto2 e Moto3 darem show no Qatar, mas o que mais têm eles feito?

Tito Rabat, da Reale Avintia Racing, juntou-se a Joan Mir, da Ecstar Suzuki Team, para alguma ação frenética em minimotos.

Marc e Alex Márquez, da Honda Repsol Team, têm estado, como muitos, a desfrutar de alguma ação de motocross, que serve de treino. Marc continua a sua recuperação da cirurgia ao ombro, mas o par também encontrou tempo para acompanhar alguma ação de Moto2 do Qatar.

Outro a aproveitar para fazer algum treino de motocross é Maverick Viñales, da Yamaha Monster Energy. O “Top Gun” sujeitou a sua Yamaha de MX a um trabalho duro nos arredores de Barcelona.

Enquanto os pilotos de Moto2 e Moto3 na VR46 Riders Academy estiveram no Circuito Internacional de Losail, Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy), Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT) e Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) tinham o Rancho para si, e aproveitaram para dar uma voltas com o vencedor em Moto2 Mattia Pasini.

Sem andar em duas rodas, Fabio Quartararo, da Petronas Yamaha SRT, mostrou que também estava a correr a pé em preparação para o início do seu segundo ano na grelha de MotoGP. E, finalmente, outro homem que esteve a treinar motocross foi Danilo Petrucci, da Ducati Team.