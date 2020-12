O Passatempo decorre no site Mais Cofidis e nas redes sociais da marca até 13 de Dezembro e também oferece a oportunidade de uma conversa online com o piloto

Para celebrar a vitória de Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal em MotoGP, a Cofidis, um dos patrocinadores do piloto português, vai oferecer três réplicas do capacete do piloto aos seus fãs.

O passatempo arranca hoje, no site Mais Cofidis e nas redes sociais da marca, e termina a 13 de Dezembro.

Os vencedores terão ainda direito a participar numa conversa online com Miguel Oliveira.

O passatempo vai testar os conhecimentos dos fãs do piloto português sobre motociclismo que, para se habilitarem aos prémios em disputa, terão de responder a um quiz sobre o Grande Prémio de Portugal.

Tal como para Miguel Oliveira nas suas provas, também aqui a velocidade será um fator decisivo.

Os participantes mais rápidos a responder de forma correta às questões serão os contemplados com uma réplica do capacete e um “bilhete” para a sessão online exclusiva, onde poderão colocar questões e satisfazer todas as curiosidades sobre o mais recente vencedor de MotoGP de Portugal.

Os vencedores serão anunciados dia 16 de Dezembro, nas redes sociais da Cofidis (Instagram, Site, Facebook).

Saiba mais informações sobre o passatempo aqui. No entanto, é pena que , logo na primeira pergunta, tenha um erro, que não vamos explicar para não dar vantagem a ninguém!