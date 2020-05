O CEO da Ducati, Claudio Domenicali, está convencido de que os seus dois pilotos de fábrica, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, poderão aumentar a fasquia este ano, mas continua a elogiar Casey Stoner como o melhor.

O CEO da Ducati, Claudio Domenicali, já tinha afirmado na apresentação da equipa em Bolonha, em Janeiro: “

Acho que é muito importante ter dois pilotos rápidos na equipa.” E sublinhou: “Em 2019, fomos os únicos que ganhámos com os dois pilotos.” Não admira que o chefe da formação vermelha esteja feliz com a última temporada.

Em conversa com a “Gazzetta dello Sport”, Claudio dá uma boa nota à sua dupla de trabalho Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. “Ganhámos três corridas com os dois pilotos. E no final do ano havia um piloto à nossa frente, mas conseguimos deixar mais de 20 pilotos para trás.”

As críticas à promoção de Petrucci foram rapidamente eliminadas. “Danilo provou na primeira parte da temporada de 2019 que pode ser rápido. Adaptou a sua preparação e também melhorou a sua abordagem no inverno. Sinto que está determinado e motivado”, elogia o italiano de 54 anos.

É por isso que Domenicali está convencido de que o jovem de 29 anos de Terni ainda pode crescer. “Ele pode continuar a crescer, tal como o Dovi”, assegura Domenicali. “O Andrea já ganhou, está agora a ganhar regularmente, mas há um pouco de potencial que ainda não esgotou, por mais estranho que possa parecer.”

No entanto, o CEO só se entusiasma em relação ao ex-astro da Ducati Casey Stoner, que conquistou o seu primeiro título de campeão do mundo de MotoGP com as motos de Bolonha em 2007:

“É o piloto mais forte que já tivemos na Ducati. Tinha um instinto natural quando se tratava de encontrar o limite. Na verdade, ainda o tem, mesmo que já não corra. Isto não é uma questão de consideração, mas de puro talento.”

“Claro que há outros grandes pilotos, também nas Superbike. Bayliss era muito forte e super determinado. Mas o Casey conseguiu mover tudo no limite com facilidade, tinha uma ligação extraordinária com a moto. Como caráter, claro, era difícil, nunca satisfeito consigo mesmo, muito complicado. Mas é um campeão fenomenal…”, acrescentou Domenicali.