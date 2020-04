Com a temporada de MotoGP de 2020 adiada durante a crise do coronavírus, o calendário de corridas ainda deve sofrer uma grande remodelação.

Durante esta suspensão, e com tempo para refletir, pusémo-nos a pensar que circuitos do passado poderiam ajudar a moldar uma impressionante época de campeonato do mundo ao lado dos atuais, se não houvesse restrições.

Portimão

De todos os locais desta lista hipotética, este circuito é o mais provável de se tornar uma realidade para o MotoGP, dado que os donos do circuito já estão em conversações com Dorna, enquanto os planos provisórios estão a tomar forma para ver os circuitos em toda a península Ibérica partilhar o calendário durante um período de cinco anos – garantindo a cada circuito três corridas nesse prazo.

O circuito português detém licenças de Grau A tanto da FIA como da FIM, e pretende estabelecer-se como um destino local de primeira classe para o automobilismo.

Construído em 2008, o traçado de moto de 4,658km oferece uma volta em estilo montanha-russa que permanece incrivelmente popular desde que entrou no calendário do Campeonato Mundial de Superbike só com uma interrupção em 2016.

Com o seu extenso complexo hoteleiro, proximidade a um aeroporto internacional e clima adequado, a pista algarvia tem sido muitas vezes um local favorável tanto para corridas como para testes, ao mesmo tempo que oferece um novo grande espaço para a modalidade dada a história do motociclismo no país ter ficado até aí exclusivamente no Estoril.

O circuito também fornece tipos de retas e curvas ondulantes que no calendário atual de MotoGP estão em escassez, proporcionando assim aos pilotos e equipas novos desafios.

Bathurst

Outro circuito que oferece muitas subidas e descidas é o icónico Circuito Mount Panorama da Austrália em Bathurst, e embora continue a ser um local popular para corridas de carros, foi originalmente criado para corridas de motociclismo na década de 1930.

Desde então, o circuito de Mount Panorama é um percurso de estradas públicas de 6,213km de comprimento, com uma diferença de 174 metros entre os seus pontos mais altos e mais baixos, proporcionando um cenário impressionante.

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, Bathurst manteve-se como uma peça chave no calendário de corridas durante os fins-de-semana de Páscoa todos os anos para desfrutar do último sol australiano de Outono, que provocou comparações com a Ilha de Man TT colocando uma variedade de motocicletas de produção em confronto.

Vários pilotos famosos também competiram em Bathurst, quer como lendas do desporto ou jovens principiantes, incluindo um certo Mick Doohan que ganhou o Grande Prémio da Austrália de 1988, realizado num formato TT, que o ajudou a levá-lo aos Grandes Prémios do Mundial no ano seguinte.

Com o troço de estrada apertado e tortuoso no topo da montanha, representando um risco de segurança particularmente elevado, é pouco provável que o circuito seja bem-vindo ao paddock de MotoGP tão cedo, mas a velocidade absoluta e as vistas fariam de Bathurst um local espetacular.

Laguna Seca

Um circuito com um recorde de MotoGP relativamente curto, mas continua a ser o lar das ultrapassagens mais famosas da história da modalidade.

Tendo acolhido as classes de 500 e 250 entre 1988 e 1991, antes de acomodar brevemente o paddock completo em 1993 e 1994, o MotoGP regressou com a classe rainha apenas de 2005 a 2013.

Da primeira vitória de Nicky Hayden no MotoGP a Valentino Rossi x Casey Stoner em 2008, com a icónica ultrapassagem no Saca-rolhas, o último Grande Prémio de Laguna Seca viu Marc Márquez sacar uma manobra ao estilo Rossi, mas desta vez devolvendo o ataque ao italiano.

Em 2013 foi um dos três traçados de MotoGP nos Estados Unidos ao lado do novo Circuito das Américas e da Indianápolis Motor Speedway, saturando os equipamentos estatais, enquanto as preocupações de segurança também cresciam acerca de Laguna Seca.

Mas com o Brickyard já a não ser um ponto de paragem no calendário do MotoGP e o COTA a receber críticas mistas dos pilotos, Laguna Seca seria uma inclusão popular no calendário para todos os envolvidos graças às suas impressionantes secções de alta velocidade pontuadas pelos complexos de curvas mais apertadas e pela icónica descida do Saca-rolhas.

O tempo sempre influenciou as provas em Spa… aqui Spencer em 1985

Spa-Francorchamps

Há 30 anos, Spa-Fracorchamps era um circuito omnipresente no calendário de Grande Prémio de MotoGP que já vinha de 1921.

Mas durante uma revisão de calendário em 1990, Spa-Francorchamps perdeu-se para os Grandes Prémios, uma vez que o seu acordo coincidiu com a queda das presenças de público, enquanto o GP da Bélgica de Fórmula 1 no mesmo local continuava a ser muito popular.

Mais uma vez, as preocupações com a segurança têm interrompido qualquer esperança de que o MotoGP regresse à pista Belga, embora também não tenha uma licença de circuito FIM de grau suficiente, mas as discussões sobre melhorias na pista começaram a dar luz verde a um possível regresso do MotoGP.

No ano passado, também foi noticiado que o governo local de Spa está disposto a apoiar financeiramente uma mudança para ver o MotoGP regressar à pista belga a partir de 2024.

Enquanto muitos dos circuitos que o MotoGP partilha atualmente com a F1 perderam popularidade ao longo dos anos, no papel Spa adequa-se às duas rodas com a sua combinação de traçado rápido, fluído e ondulante oferecendo secções de pista que jogariam com os diferentes pontos fortes de cada fabricante.

Salzburgring

Embora o regresso do MotoGP à Áustria tenha sido uma adição bem-vinda no calendário atual no renovado Red Bull Ring, que tem sido votado como dos melhores Grandes Prémios, muitos ainda sonham em regressar a outro dos clássicos locais do Mundial.

O Salzburgring acolheu 24 fins-de-semana de Grande Prémio entre 1971 e 1994 e tornou-se um dos favoritos de todos os tempos graças ao seu traçado antigo através da floresta austríaca.

Com retas rápidas ligadas por chicanes de alta velocidade e curvas em relevé, Barry Sheene descreveu-a como “enfiar uma moto no buraco de uma agulha a 290 Km/h” enquanto lutava por uma posição entre as barreiras metálicas.

Embora o circuito continue em uso, principalmente para o automobilismo, a pista de 4,225km caiu um pouco em desuso, com o grande Red Bull Ring apoiado pelo dinheiro da Red Bull a ocupar o seu lugar como a casa do GP da Áustria, oferecendo a sua própria versão de ação roda-a-roda de alta velocidade.

Com um aceno também para o traçado do Tourist Trophy da Ilha de Man e a vetusta Monza como circuitos clássicos que poderiam ser incluídos num calendário de corridas de MotoGP imaginário, que pistas gostaria que estivessem no calendário atual?