O bicampeão Australiano diz sobre o seu compatriota: “Jack ganhou maturidade nos últimos anos.”

O facto de a Ducati ir contar com os serviços de Jack Miller, que foi promovido da equipa Pramac para a equipa de fábrica para 2021 é a decisão certa aos olhos do ex-astro do MotoGP Casey Stoner.

O bicampeão mundial tem grande opinião do seu compatriota de 25 anos, como sublinha numa recente entrevista com Chris Vermeulen para o “Grande Prémio da Austrália”.

“O Jack amadureceu nos últimos anos, e é impressionante a forma como se tem posicionado e avançado nos últimos anos. Isso reflete-se também nos seus resultados e na forma como trabalha, no seu foco e na sua motivação. Ele está a progredir de época para época em todas as áreas e nos últimos três anos teve resultados muito consistentes”, disse Stoner.

Mas o vencedor de 45 GPs também sabe onde Miller ainda precisa de melhorar: “Gostava de o ver a lidar um pouco melhor com os pneus mais duros. Ele precisa de trabalhar com os engenheiros para que a moto funcione melhor nessas misturas, porque assim pode entrar na corrida sem a preocupação de que os pneus falhem no final da corrida.”

Por outro lado, Stoner está confiante de que Miller também fará um bom trabalho na Ducati, como ele explica: “Acho que a Ducati fez a escolha certa. Coloca-se agora a questão de saber quem será o segundo piloto de fábrica. Não sabemos se haverá uma escolha óbvia ou uma surpresa. Mas acho fantástico que o Jack tenha a sua oportunidade. Ele merecia completamente.”

Miller precisa de entender que a sua moto de fábrica não é tão diferente da sua Ducati Pramac, explica Stoner. “É o caso na Ducati, as motos de cliente não estão longe das motos de fábrica. Mas o que será diferente é o apoio que ele terá. Vão ouvir cada palavra que ele disser e o desenvolvimento vai mover-se mais na direção que ele quiser. E isso é muito bom, estou entusiasmado para ver o que ele pode conseguir no próximo ano. E estou muito feliz por ele e também pela Austrália, que agora tem outro piloto de fábrica em pista.”