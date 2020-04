MotoGP 2020: Cancelamento ‘último recurso’ A Dorna mantém que a temporada de MotoGP é a 'prioridade máxima' desporto MotoSport desporto/motogp-2020-cancelamento-ultimo-recurso_5e8f317ad2b618196e77c4fd





A Dorna insiste que “apenas como último recurso” iriam “alguma vez ponderar discutir o cancelamento da temporada de MotoGP 2020”. A Dorna tem procurado acabar com a especulação de que está a considerar cancelar toda a temporada de MotoGP de 2020, insistindo que isso só aconteceria “como um último recurso”.

A perturbação em curso causada pelo coronavírus significa que o MotoGP ainda não vai realizou uma única corrida este ano, com o Grande Prémio da Alemanha a 21 de Junho agora marcado como a data de início provisória, embora seja provável que isso ainda mude.

Uma temporada encurtada para cerca de dez corridas parece agora o alvo realista, mas os comentários do CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, no início desta semana, pareciam sugerir que o cancelamento completo já estava a ser discutido.

A Dorna divulgou agora um comunicado sublinhando que “as corridas são a principal prioridade em 2020″…

“A pandemia do coronavírus já resultou em revisões ao calendário de 2020 para o Campeonato do Mundo de MotoGP, incluindo o adiamento ou reagendamento de uma série de eventos. Perante a incerteza contínua, a Dorna Sports gostaria de reafirmar que as corridas são a nossa principal prioridade em 2020…”

“Na Dorna, continuamos em discussão contínua com a FIM, IRTA, MSMA e Comissão de Grand Prix, à medida que acompanhamos de perto a situação, mantendo os canais de comunicação e apoio entre cada pilar do nosso desporto o mais abertos possível. O objetivo de todas as partes envolvidas é recomeçar a correr assim que for seguro fazê-lo.”

“O nosso foco número um sempre foi, e continuará a ser, tentar correr a temporada de 2020 com o maior número possível de Grandes Prémios, terminando no ano civil de 2020. No entanto, agiremos sempre em consonância com os pareceres de saúde e segurança dos governos e das autoridades sanitárias competentes.”

“Se a pandemia continuar a pôr as nossas vidas e desporto em suspenso por mais tempo do que qualquer um de nós pode antecipar e as restrições de viagem permanecerem em vigor, só como último recurso a Dorna Sports alguma vez consideraria discutir o cancelamento da temporada de 2020 com a FIM, IRTA e MSMA.”

“O nosso foco número um para as SBK é igualmente tentar correr a temporada de 2020 com o maior número de provas possível uma vez que é seguro fazê-lo.”

“A prioridade de todas as partes envolvidas é correr, com segurança, e trazer aos nossos fãs mais do que eles gostam: corridas de motos.”