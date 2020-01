MotoGP 2020: Calendário confirmado oficialmente Os 20 fins de semana de corridas estão confirmados desporto MotoSport desporto/motogp-2020-calendario-confirmado_5e2c5178c935e512939613ba





As datas, até aqui provisórias das corridas, ficam agora confirmadas permanentemente à medida que nos aproximamos da nova temporada.

O calendário de MotoGP de 2020 foi oficialmente confirmado, sem alterações ao calendário provisório que foi lançado em Agosto do ano passado.

No dia 8 de Março, uma nova década de corridas de MotoGP vai ter início sob os holofotes do traçado de Losail no Qatar antes de que a Tailândia, que detém o atual recorde de espetadores, se torne o novo anfitrião da segunda ronda.

A outra grande diferença em relação ao ano passado? Damos as boas-vindas à Finlândia no mapa de MotoGP, com a prova do novo KimiRing que será realizada de 10 a 12 de Julho, conforme anunciado anteriormente. Pelos vistos, Portugal e Portimão ainda vão ter de esperar…