Joan Mir da Suzuki Ecstar foi a primeira surpresa do Treino Livre 2 quando o piloto, que o ano passado era um rookie na classe rainha, liderou a 37 minutos do fim da sessão sobre Quartararo e Espargaró… Mir fez um tempo de 1:57.445 ao mesmo tempo que Alex Márquez avariava a Honda e regressava de scooter.

Pouco depois, a 25 minutos do fim, Oliveira, que andara por 21º, sacava outro truque mágico da manga e saltava para 5º , à sua frente só Mir, Quartararo, Espargaró e Morbidelli, com o outro Espargaró, na Aprilia, a chegar a 8º, Rins também na luta atrás do Português e Nakagami a fechar o Top 10.

Cinco minutos depois a chegada de Viñales a 3º baixava Oliveira para 5º, ainda só a 0,213 da frente, dando boas indicações quer para a passagem automática à Q2, quer para o ritmo de corrida.

Logo a seguir, Rossi vem para 9º e Dovizioso para 8º, os dois ainda por importunar a volta rápida da KTM do Português… ou a de Mir, que o mantém no comando.

Chegamos aos últimos 5 minutos, porém, e tudo muda: A Yamaha de Quartararo avaria e repente, Nakagami e depois Morbidelli vêm para o topo… Oliveira ainda é 9º, e Rossi saiu do Top 10 quando a 2 minutos do fim, é uma espantosa volta de Miguel Oliveira que o coloca em segundo, pensamos que a primeira e única vez numa sessão normal com todos em pista, ainda por cima só a 0,041 de Morbidelli, que antes estivera quase um segundo afastado.

Zarco logo a seguir aparece em terceiro, também apenas a 0,074 do líder, e o timing dos dois é tao bem calculado que mesmo com Miller a espreitar o Top 10 parece que já ninguém alteraria as posições…Mas eis que Quartararo, o problema na sua M1 resolvido e já com a bandeira a ser mostrada, vem liderar a sessão… Morbidelli fica a 7 milésimas e Oliveira em 3º a 48!

Considerando que Pol fora batido na KTM para 8º pelo próprio irmão da Aprilia, Oliveira é de longe a melhor KTM…

MotoGP TL2, Top 10

1 20 F. Quartararo 1:56.502 2 21 F. Morbidelli +0.007 3 88 M. Oliveira +0.048 4 5 J. Zarco +0.081 5 12 M. Viñales +0.166 6 36 J. Mir +0.374 7 41 A. Espargaró +0.539 8 44 P. Espargaró +0.557 9 30 T. Nakagami +0.571 10 43 J. Miller +0.607