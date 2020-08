É quase certo que o Mundial de MotoGP vai encerrar em 2020 no Autódromo Internacional do Algarve, com o regresso do GP de Portugal, como noticiámos em primeira mão há dias.

A data seria o 20 a 22 de Novembro, na sequência da revelação original da Dorna de uma última ronda na Europa, e a notícia parece confirmada com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto a admitir que a possibilidade é grande.

Nas entrevistas com a imprensa antes do GP da República Checa, o único luso português no MotoGP revelou-se entusiasmado por haver uma ronda em Portugal. O piloto da KTM Red Bull Tech3 sustentou que seria merecido, até pelo trabalho que o país tem feito no controlo da Covid-19:

“Acho que devemos ter notícias definitivas sobre isso muito em breve, espero que seja a confirmação. Para todos os adeptos portugueses acho que já merecemos um Grande Prémio em Portugal, não só pelo facto de termos um piloto português, (que sou eu!) mas também pelo facto de termos gerido muito bem a situação da Covid.

A taxa de disseminação do vírus em Portugal é uma das mais baixas da Europa e por isso há todos os ingredientes para termos a corrida, até termos a corrida de Fórmula 1 é um bom exemplo que em termos de desporto Portugal está pronto para acolher uma grande corrida como esta. Estou mesmo ansioso por ter uma chance de pilotar diante do público português.”