Há dias, Oliveira conseguiu a sua melhor prestação na Qualificação até hoje em MotoGP com um top 5 na segunda ronda de 2020, e o craque português tinha a oportunidade de converter esta fantástica posição original num resultado de corrida, mas não correu bem com uma queda quando outro concorrente, Brad Binder, lhe tocou no arranque.

Agora, apenas algumas noites depois de uma emocionante e dramática primeira ronda consecutiva de 2020, com duas corridas consecutivas em Jerez, o par da KTM Red Bull Tech3 Miguel Oliveira e Iker Lecuona estão cheios de vontade para atacar este fim de semana no Automotodrom Brno.

Em simultâneo, o estreante de MotoGP Lecuona elevou a parada para o GP da Andaluzia com uma qualificação de três posições mais à frente do que tinha conseguido antes, mas não viu a bandeira axadrezada por ter caído na corrida.

No entanto, o Grande Prémio Ceske Republiky, ou GP da república Checa, é a primeira de três corridas consecutivas antes de uma dupla confrontação no popular Red Bull Ring, na Áustria, iniciando a ação às 9:55 locais de sexta-feira, como de costume, com o Treino Livre 1.

Ambos os pilotos da KTM Red Bull Tech3 vão fazer a terceira corrida este fim de semana com emoção para retaliar, ao mesmo tempo com motivação para o melhor resultado possível, mas ao mesmo tempo cientes de que qualquer erro, com mais duas corridas logo a seguir, poderá sair muito caro….