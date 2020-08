Com a confirmação da ausência de Márquez, o jogo estava todo em aberto na MotoGP, e os candidatos mais prováveis perfilavam-se entre os homens da Yamaha Quartararo, com um recorde perfeito de duas vitorias em duas corridas, Viñales e Rossi, mas sempre com o espectro das Ducati, e quem sabe, até as KTM, funcionarem melhor num traçado rápido como Brno…

Os 45 minutos do TL1 começaram de facto com Pol Espargaró a liderar com 1:57.392 e Oliveira em 8º a 6 décimas de início e depois a baixar gradualmente no Top 10 à medida que Morbidelli, Petrucci e Rins, ainda a convalescer do braço, vinham para os lugares a seguir à KTM da Red Bull.

Logo a 7 minutos do início, Viñales sofreu uma queda, apressando-se a desligar o motor da M1.

Miller teve um momento e uma primeira excursão na gravilha 6 minutos depois, sem cair, e Oliveira vinha para a boxe, sendo substituído no Top 10 por Binder, deixando Espargaró à frente e Quartararo em 5º.

Viñales ascendeu a segundo pouco depois, ainda a 0,173s do tempo da KTM líder, seguido de Dovizioso, que com Petrucci em 4º já colocava as duas Ducati à frente. Incrivelmente, com Nakagami a aparecer em 6º, Quartararo ia baixando para 9º, talvez à espera dos últimos minutos da sessão para fazer a sua marca, sempre levando em conta que os tempos estavam ainda a cerca de meio segundo dos comparáveis de 2019, talvez por os pilotos terem chegado aqui com muito menos andamento e só na terceira prova.

Nos últimos 10 minutos, Espargaró ainda liderava, as Honda LCR estavam ambas no Top 10 com Nakagami 6º e Crutchlow 7º e Aleix Espargaró colocava a Aprilia em 9º…

Oliveira, de novo em pista, tinha agora o 14º tempo a 4 minutos do final e Zarco saltava para 4º na Ducati avintia.

Esperava-se uma surpresa, e esta veio do lado da Honda LCR justamente, com Takaki Nakagami a fazer a volta mais rápida com 1:57.353 e Mir ainda a bater Espargaró para 3º na Suzuki…