O Grande Prémio da Checa começou com um grande arranque de Aleix Espargaró na Aprilia, mas Morbidelli foi o que aproveitou para se colocar no comando e à segunda volta tinha já um avanço de 1,2 segundos sobre os seus perseguidores diretos, Quartararo e Binder, com o homem da KTM Red Bull a fazer mesmo a volta mais rápida para abrir um fosso de 0,9 para o 4º classificado Zarco, saído da pole…

Mais atrás, Oliveira arrancara de 12º com tudo muito apertado e fora ultrapassado por Mir e Miller, mas achava-se de novo em 12º à 7ª volta, quando Mir e Lecuona caíram da traseira do grupo, e pouco depois entrou mesmo no Top 10, quando Binder, num ritmo incrível, foi para segundo…

Posições a 13 voltas do final:

1

21

F. MORBIDELLI

16:54.925

2

33

B. BINDER

+1.541

3

20

F. QUARTARARO

+1.944

4

44

P. ESPARGARO

+2.120

5

5

J. ZARCO

+2.382

6

42

A. RINS

+5.551

7

41

A. ESPARGARO

+6.493

8

46

V. ROSSI

+6.577

9

12

M. VIÑALES

+7.226

10

88

M. OLIVEIRA

+7.876