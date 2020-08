Rossi saiu muito decidido nos primeiros minutos do Treino Livre 3, saltando logo para 6º, e com os tempos a contar no agregado dos livres de ontem, em que Miguel Oliveira fora terceiro, o Português tinha uma excelente hipótese de voltar a qualificar automaticamente para a Q2, com Quartararo a assumir a dianteira logo a seguir.

Mal tinham decorrido 10 minutos da sessão, e já Oliveira achara útil voltar à boxe para ajustes e trocava impressões com o seu técnico-chefe Guy Coulon.

Aos 20 minutos da sessão, ainda só Quartararo tinha batido os tempos de ontem para liderar, pelo que Morbidelli era ainda segundo, Oliveira terceiro e Zarco 4º.

Aos 15 minutos, Mir vinha liderar com 1:56.037, num circuito que obviamente favorece as Suzuki, pois pouco depois também Rins era segundo.

Miguel Oliveira ainda aguentava o Top 10 da sessão à justa, embora ao ter que passar pela Q1 se acabasse fora do Top 10, Oliveira ganharia uma sessão de treinos adicional, e se a KTM procurava alguma coisa extra em pista isso poderia ser uma boa técnica…

A seguir foi Morbidelli a ir para a frente com 1:56.037 e Miller a chegar a 4º com nova corrida às boxes a marcar a fase final de ataques aos tempos, com Oliveira ainda 4º no agregado, mostrando que volta espantosa realizara ontem… até que Rossi, à procura aqui do seu pódio Nº 200 em MotoGP, veio para 2º a 0,299s do tempo de Morbidelli, baixando o Português mais um lugar…

A 3 minutos do final, Aleix Espargaró salta para 3º na Aprilia, o irmão vem para o lugar com a KTM, e Viñales que era 4º baixa para 6º com Dovi a aparecer em 9º e Oliveira agora 11º, mas a seguir o Português cai mesmo, acabando o seu treino prematuramente.

Os último segundo frenéticos da sessão viram também Petrucci chegar a 7º e Nakagami aparecer em 10º na sessão liderada por Morbidelli com 1:56.037.

MotoGP, TL3, Top 10

1 21 F. Morbidelli 1:56.037 2 5 J. Zarco +0.016 3 20 F. Quartararo +0.097 4 44 P. Espargaró +0.103 5 41 A. Espargaró +0.146 6 36 J. Mir +0.224 7 35 C. Crutchlow +0.226 8 12 M. Viñales +0.245 9 9 D. Petrucci +0.257 10 46 V. Rossi +0.299 14 88 M. Oliveira