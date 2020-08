Um justo Troféu para o melhor Jogador: Um capacete de competição Shark réplica, autografado por Miguel Oliveira. É este o prémio para quem for mais longe no jogo online que assinala o lançamento do novo “4 Pack” Red Bull em homenagem ao piloto do Moto GP. Além disso, os 10 primeiros classificados vão poder conhecer pessoalmente o piloto.

Já se encontra no mercado o novo “4 Pack” Red Bull de homenagem a Miguel Oliveira, que permite aos fãs interagir com o piloto. Tendo por base o site mo88.redbull.pt, todos podem enviar as suas mensagens de apoio (texto e imagem) e alinhar num divertido jogo online, bastando para isso inserir o código impresso no interior do “4 Pack”. Neste jogo, acumulam-se pontos que dão direito a merchandising oficial da equipa Red Bull KTM.

O primeiro prémio é um capacete de competição assinado pelo próprio Miguel Oliveira! Além disso, os dez primeiros classificados no ranking vão ter acesso a uma experiência inesquecível com o seu ídolo – um encontro pessoal onde o piloto estará disponível para satisfazer a curiosidade dos fãs.

Recorde-se que Miguel Oliveira, o primeiro português a ascender ao competitivo mundo do Moto GP, já foi confirmado para 2021 como piloto oficial da equipa de fábrica KTM Red Bull e acaba de conseguir a sua melhor qualificação de sempre em Jerez de la Frontera.