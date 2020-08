Mais vinte minutos de pura emoção, no warm-up para a terceira prova da temporada de 2020, com um facto que a nós portugueses, agrada especialmente: Miguel Oliveira, que sobe à equipa principal da KTM em 2021, está mais do que nunca sob os holofotes dos media na classe maior do MotoGP.

Morbidelli, Rossi e Petrucci lideram os acontecimentos nos primeiros minutos do warm up, Ao minuto 12 Binder sobe a segundo . Viñales coloca a Yamaha em quarto e Andrea Dovizioso fecha os cinco primeiros.

Miguel Oliveira é o décimo mais rápido.

Ao minuto 10 é a vez de Viñales desalojar Morbidelli do topo da tabela de tempos, Quartararo já é segundo , Miguel Oliveira desce a 12º, Zarco é uma sombra da pole que garantiu no sábado, num modesto 17º lugar!!!

A 4 minutos do final da sessão, uma nova mudança de líder. Pol Espargaró coloca a Red Bull KTM no topo dos tempos, seguido de Viñales, Quartararo, Morbidelli e Binder. O tempo do novo líder é 1m57.037s, muito, muto distante do tempo da pole registada ontem por Zarco: 1m55.687. Oliveira 14º

A corrida será uma outra história!