Das quedas no Primeiro Treino Livre da MotoGP, que incluíram Viñales e quase Miller, a de Francesco Pecco Bagnaia foi a mais grave.

O piloto foi em frente e rebolou na gravilha ainda a grande velocidade, acabando por se imobilizar visivelmente combalido.

Logo depois, Bagnaia recebeu assistência médica imediata no centro médico da pista mas posteriormente, a equipa da Pramac anunciou que o piloto acabou por ser transportado para um hospital próximo para fazer mais análises e testes e apurar a sua condição física, que poderá mesmo comprometer a sua continuidade no GP da República Checa.