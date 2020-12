O piloto de MotoGP Brad Binder também segue de perto as provas do Campeonato do Mundo de Moto3 por causa do irmão Darryn e critica a aplicação constante e prepotente de penalizações “Estão fora de controlo” Brad Binder

Brad Binder, de 25 anos, terminou a sua primeira temporada em MotoGP no 11º lugar da geral, depois de partir do 13º lugar em Portimão, mas cair na corrida.

O seu irmão mais novo, Darryn, venceu a prova do Campeonato do Mundo de Moto3, na Catalunha, em 2020, em Aragón, na KTM da equipa CIP Green Power, tornando-se o oitavo vencedor da época em Moto3.

Agora, Darryn junta-se à equipa da Honda Petronas Sprinta em 2021, como colega de equipa de John McPhee.

Brad Binder foi campeão do mundo na KTM Red Bull Ajo em 2016 na classe de Moto3, e continua a assistir à ação de perto, simplesmente por causa do irmão Darryn.

Brad Binder, porém fica fulo com as histórias loucas dos “limites da pista”, a passagem na linha ideal e as muitas penalidades na classe Moto3.

“Para ser honesto, nem sei o que dizer”, disse o piloto da Red Bull KTM Factory Racing, de 25 anos, comentando: “É importante que os pilotos em pista não façam coisas estúpidas. Mas se faz sentido os comissários darem a 15 pilotos por Grande Prémio uma penalidade de volta longa, ou mesmo dupla volta longa, já não sei!”

“No Campeonato do Mundo de Moto3, as equipas gastam muito dinheiro para garantir que os pilotos façam boas voltas. Mas depois os comissários interferem com inúmeras penalidades, incluindo posições na grelha, que estragam as suas hipóteses na corrida.”

“Às vezes penso que os jovens pilotos são envolvidos em situações de m**** quando três ou quatro tipos fazem algo estúpido. Acho que não devia haver tantas penalidades.”

Ou será que as penalizações em Moto3 devem ser muito mais rigorosas para dissuadir ainda mais?

Brad Binder: “É difícil. Que mais pode ser feito? O problema existia quando eu ainda estava em Moto3. Estas sanções estão em vigor há mais de cinco anos, mas a coisa está lentamente a descontrolar-se. Não quero ver 15 pilotos a fazer voltas longas todos os domingos. Enquanto o Moto3 der essa possibilidade, haverá pessoas que querem ganhar vantagem através jogos de cones de ar nos treinos.”