MotoGP, 2020: Biaggi sai em defesa de Iannone





O quatro-vezes campeão mundial Max Biaggi falou há pouco em defesa de Andrea Iannone, considerando injusta a sentença aplicada ao piloto da Aprilia, já que foi “praticamente absolvido” de delito intencional, mas condenado na mesma.

Iannone foi banido da competição por 18 meses como resultado de testes positivos em Outubro, a drostanolone, um esteróide proibido, tendo feito a defesa do caso baseada no argumento de ter ingerido a substância sem saber através de carne contaminada durante a ronda de MotoGP da Malásia.

Embora Iannone, a Aprilia e agora Biaggi todos afirmam que houve uma aceitação geral que o italiano não consumiu intencionalmente o esteróide, a FIM ainda impôs uma suspensão bastante longa que coloca a continuidade da sua carreira em sérias dúvidas.

Tal como está, uma suspensão desta duração excluiria Iannone da temporada de MotoGP de 2020, quando esta começar, e do primeiro semestre de 2021. O seu atual contrato com a Aprilia termina este ano, mas o fabricante prometeu apoiá-lo mesmo assim.

O acórdão suscitou críticas de alguns quadrantes, que afirmam que Iannone não deveria ter servido de castigo exemplar num desporto em que as suspensões por drogas são bastante raras.

Além disso, Biaggi, que ganhou dois títulos de SBK e 2 de 250 com a Aprilia, considera que a proibição é contraditória com os factos do caso.

“Há consciência de que a ingestão não foi intencional, no entanto, ele foi punido”, disse Biaggi “Parece uma contradição, não é uma coisa clara. Foi teoricamente absolvido, mas na prática condenado. Acho que não vai acabar assim, precisamos de esclarecer a decisão talvez usando o CAS [Tribunal Arbitral do Desporto].”

Apesar de Biaggi ter exortado Iannone, que já intimou que vai apelar, para se erguer e manter focado na meta final, admite que uma demora na decisão dificultaria a motivação de qualquer piloto.

“Para qualquer atleta que receba tal sentença, não só é desagradável como desmotivador, derruba-o, tira-lhe o desejo de fazer seja o que fôr.”

“Um atleta vive a sua preparação todos os dias, passo a passo, a tentar manter a sua condição física. Esta coisa deitaria abaixo qualquer um, é difícil colocar-me no seu lugar, espero que ele seja mais forte do que isto e tente superá-lo em grande.”

“Nós, na Aprilia, estamos próximos dele e esperamos que tudo seja resolvido pelo melhor.”