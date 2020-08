Alex Barros, ex-piloto da MotoGP com 3 vitórias na classe rainha, que passou por equipas como a Cagiva, Suzuki Lucky Strike ou Honda West Pons, não resistiu e colocou no Instagram esta foto de um muito jovem Miguel Oliveira à caça de autógrafos com ele no Estoril, com a seguinte dedicatória: (sic)

“Ao grande amigo, irmão @migueloliveira44, tenho está foto que ele me mandou a 1 mês atrás e lembro bem deste final de semana em Estoril que foi um final de semana fantástico para mim assim como foi este agora para vc. Lembro de te visitar lá atrás dos boxes e conhecer vc e seu pai correndo de Metrakit, e conversamos bastante e gostei muito de ver um piloto português que afinal de contas eu tenho sangue também (já que meu pai Antônio Barros é português) e ver vc ganhando no sábado a corrida com 11 anos.

De lá para cá vc foi conquistando seu espaço como muita luta e sacrifícios, muita muita dedicação para conseguir uma vaga na estrutura da equipe Red Bull, e de lá para cá começaste a conseguir grandes resultados! Nós no Brasil estamos muito feliz e orgulhosos de ver um piloto que sentimos ser nosso irmão a ganhar pela primeira vez e escutar o hino português pela primeira vez na categoria rainha!!

Parabéns @migueloliveira44 vc fez por merecer e desfrute ao máximo este momento, que Deus continue a te guiar e que muitas mais vitória sejam conquistadas!”