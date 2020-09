Está confirmadíssima a assinatura de Rossi com a equipa Malaia. O nove vezes campeão do mundo vai continuar no MotoGP ao lado de Franco Morbidelli no próximo ano

A Yamaha Petronas Sepang Racing Team confirmou que Valentino Rossi se juntará ao seu plantel para a temporada de MotoGP de 2021.

Valentino Rossi, considerado por muitos como o Maior de Todos os Tempos através de uma carreira recorde na classe rainha da modalidade desde 2000, dispensa apresentações.

Rossi, nascido em Urbino, Itália, a 16 de Fevereiro de 1979, compete na classe rainha desde 2000 e é o único piloto da história a vencer os Campeonatos do Mundo de 125cc, 250cc, 500cc e MotoGP. Só na classe rainha, Valentino conta com sete títulos mundiais, 89 vitórias em corridas, 199 pódios, 55 poles e 76 voltas mais rápidas. Como parte da Yamaha Petronas SRT em 2021, o italiano vai competir a bordo de um Yamaha YZR-M1 pela nona temporada consecutiva.

A mudança vai ver Rossi juntar-se à equipa satélite naquela que será apenas a terceira temporada da formação na categoria de MotoGP, depois da estreia no GP do Qatar em 2019. Essa primeira temporada na classe rainha viu a Petronas Yamaha SRT somar seis poles e sete pódios, e vencer o Campeonato independente de Equipas. Este ano já registaram duas poles, quatro pódios e três vitórias em corridas, e a liderança do Campeonato de Equipas.

A confirmação de Rossi ao lado do compatriota e amigo Franco Morbidelli completa a formação da Yamaha Petronas SRT para 2021 e Razlan Razali, Yamaha Petronas SRT Principal, comentou:

“Em nome da Yamaha Petronas Sepang Racing Team e de todos os seus parceiros, é uma honra dar as boas-vindas a Valentino Rossi, um piloto icónico e lendário que estará na equipa no próximo ano. A sua experiência será uma grande mais-valia para a equipa à medida que avançamos para a nossa terceira temporada no MotoGP e temos a certeza de que vamos poder aprender muito com o Valentino.

“Ao mesmo tempo, faremos o nosso melhor para ajudá-lo a ser competitivo para recompensá-lo pela confiança que tem em nós como equipa. Sentimo-nos honrados por esta oportunidade e prontos para enfrentar o desafio. Acreditamos que a combinação de Valentino e Franco será uma força verdadeiramente formidável no caminho certo para nos ajudar no nosso objetivo de sermos o mais competitivos possível juntos no próximo ano. Mal podemos esperar!”

Johan Stigefelt, diretor da Yamaha Petronas SRT , acrescentou:

“Poder contratar um piloto como o Valentino Rossi, para aquele que será apenas o nosso terceiro ano no campeonato de MotoGP, é incrível. Evoluímos de uma equipa de Moto3 para uma equipa de Moto2 para uma equipa de MotoGP num curto espaço de tempo e agora liderar o campeonato de equipas de MotoGP e assinar um dos maiores pilotos que a modalidade já conheceu é incrível.

“Já passou muito tempo desde que o Valentino esteve numa equipa satélite e vamos tentar dar o nosso melhor para o ajudar a sentir-se no topo novamente. Queremos ter a certeza que ele se sente confortável na nossa equipa, em que confiamos e acreditamos muito. O nosso objetivo é ficar ainda melhor como equipa, ajudar o Rossi a obter os melhores resultados possíveis e fazer de 2021 um ano memorável.”