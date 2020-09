Jack Miller decidiu leiloar o tear-Off que acabou com o seu Grande Prémio da Emilia Romagna para beneficiar uma instituição de caridade.

Miller não conseguiu terminar a anterior corrida da temporada, em Misano, quando a admissão da sua Ducati chupou uma película de capacete que Fabio Quartararo tinha descartado, que impediu o motor de respirar.

Depois de colocar nas redes sociais uma foto da película de acetato com a legenda “Fabio Quartararo, 20, Perdeste alguma coisa?” com um smile, o australiano trouxe o Tear Off para o Circuito de Barcelona-Catalunha, e colocou-o em exposição na garagem da Pramac Racing.

O Tear off foi assinado por Miller e Quartararo, e está a ser leiloado pela caridade Two Wheels for Life.

O assunto já tinha sido destacado quando o seu companheiro de equipa, Francesco Bagnaia, sugeriu, na conferência de imprensa na Catalunha, que deveria haver regras que regulem onde os Tear Offs podem ser retirados.

Parece que a oferta do leilão virtual já vai em cerca de 1.200 Euros!