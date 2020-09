Fábio Quartararo venceu em Barcelona na MotoGP para voltar à liderança do campeonato. Mir, de novo, nos lugares de pódio e Miguel Oliveira caiu a seis voltas do final, numa corrida que não parecia nem para ele nem para a KTM.

As temperaturas frias, 21 graus no asfalto e 19 no ambiente, fizeram com que todos colocassem pneus macios atrás e a grande maioria do mesmo composto à frente.

Houve problemas logo ao início. Petrucci assustou-se, mas não caiu, Zarco travou demais e caiu levando consigo Dovizioso para a gravilha. Onde é que já vimos isto?

Posições estabilizadas. Morbidelli na frente mas Rossi resistia. Quartararo estava em cima de Valentino. Miller ficou em quarto na frente de Mir. Os cinco abriram espaço com o sexto, Pol, que puxava Rins, Petrucci e Bagnaia.

Fabio ultrapassou El Doctor no final da reta. O francês, vencedor na Moto2 em 2018, pode levar um golpe no geral. Rins superou Pol na Curva 1 para ser o sexto. Mir, por outro lado, perdeu contato com Miller.

Com 16 voltas para o fim, Quartararo traçou as ultrapassagens anteriores, mas agora seu companheiro de equipe para assumir o comando.As três Yamahas deixaramMiller, que por sua vez se afastou de um Mir sofredor.

Pol Espargaró, que era o oitavo lutando contra Petrucci, na frenagem da Curva 1 para ver quem assumiu a posição, foi para o chão.

Morbidelli teve um grande susto no final da reta e quase caiu, Rossi caiu mesmo e Mir acabou por apanhar Miller que diminuiu seu ritmo.

Rossi não pôde comemorar seus 350 grandes prémios na classe rainha no pódio. Caiuna curva 2. Foi uma pena porque eu era o segundo a oito décimos de Quartararo.