Maverick Viñales começou por liderar o terceiro Treino Livre de MotoGP em Montmeló, mas minutos depois já era Danilo Petrucci na Ducati à frente, com Quartararo seguido da surpresa Bradley Smith na Aprilia em 4º e Miguel Oliveira em 14º.

Pouco depois, alguma normalidade já tinha sido restaurada, com Fábio Quartararo a ir para a frente com condução incrível, curvando de ombro no chão, seguido de Joan Mir, quando também já Pol Espargaró aparecia em 4º e Binder em 5º, já com Smith entretanto a baixar para sétimo.

Crutchlow, apesar dos azares recentes, aparecia no top 10 e Oliveira tinha ido para a boxe, decerto ainda preocupado com a falta de aderência que o vira andar fora do ritmo. e uns minutos depois, Iker Lecuona deu a 3ª queda do fim-de-semana

Treino Livre 3 a 15 minutos

120F. Quartararo1:40.359236J. Mir+0,218312M. Viñales+0,260444P. Espargaro+0,361521F. Morbidelli+0,397633B. Binder+0,41479D. Petrucci+0,424838B. Smith+0,438930T. Nakagami+0,4431035C. Crutchlow+0,548(1888M. Oliveira)